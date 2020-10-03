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PSG.LGD - чемпион первого сезона China Dota2 Pro Cup
PSG.LGD победили EHOME со счетом 3:0
С 17 сентября по 3 октября проходил онлайн-турнир по Dota 2 - 1-й сезон China Dota2 Pro Cup. Призовой фонд соревнования составлял 80 000 долларов.
В гранд-финале турнира PSG.LGD победили EHOME. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась уверенной победой команды Ван "Ame" Чуньюя.
Таким образом, PSG.LGD стали чемпионами первого сезона China Dota2 Pro Cup и заработали 40 тысяч долларов в качестве призовых.
Призовые места:
- 1 место: PSG.LGD - 40 000 долларов;
- 2 место: EHOME - 15 000 долларов;
- 3 место: Vici Gaming - 8 000 долларов.
Запись решающего поединка между PSG.LGD и EHOME
Итоги группы A:
|#
|Группа A
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|1.
| LBZS
|4
|4
|0
|0
|12
|2.
| PSG.LGD
|4
|3
|0
|1
|9
|3.
| Team Aster
|4
|2
|0
|2
|6
|4.
| Invictus Gaming
|4
|1
|0
|3
|3
|5.
| Sparking Arrow Gaming
|4
|0
|0
|4
|0
Итоги группы B:
|#
|Группа B
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|1.
| Royal Never Give Up
|4
|3
|0
|1
|9
|2.
| EHOME
|4
|2
|0
|2
|6
|3.
| Phoenix Gaming
|4
|2
|0
|2
|6
|4.
| Vici Gaming
|4
|2
|0
|2
|6
|5.
| Team MagMa
|4
|1
|0
|3
|3
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