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PSG.LGD - чемпион первого сезона China Dota2 Pro Cup

Dota 2
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PSG.LGD победили EHOME со счетом 3:0

PSG.LGD - чемпион первого сезона China Dota2 Pro Cup
Новина українською

С 17 сентября по 3 октября проходил онлайн-турнир по Dota 2 - 1-й сезон China Dota2 Pro Cup. Призовой фонд соревнования составлял 80 000 долларов.

В гранд-финале турнира PSG.LGD победили EHOME. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась уверенной победой команды Ван "Ame" Чуньюя.

Таким образом, PSG.LGD стали чемпионами первого сезона China Dota2 Pro Cup и заработали 40 тысяч долларов в качестве призовых.

Призовые места:

  • 1 место: PSG.LGD - 40 000 долларов;
  • 2 место: EHOME - 15 000 долларов;
  • 3 место: Vici Gaming - 8 000 долларов.

Запись решающего поединка между PSG.LGD и EHOME

Итоги группы A:

# Группа A
М
В
Н
П
О
1. ​​ LBZS 4 4 0 0 12
2. ​​ PSG.LGD 4 3 0 1 9
3. ​​ Team Aster 4 2 0 2 6
4. ​​ Invictus Gaming 4 1 0 3 3
5. ​​ Sparking Arrow Gaming 4 0 0 4 0

Итоги группы B:

# Группа B
М
В
Н
П
О
1. ​​ Royal Never Give Up 4 3 0 1 9
2. ​​ EHOME 4 2 0 2 6
3. ​​ Phoenix Gaming 4 2 0 2 6
4. ​​ Vici Gaming 4 2 0 2 6
5. ​​ Team MagMa 4 1 0 3 3
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