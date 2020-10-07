Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 7 октября
В 21:30 играют NaVi
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