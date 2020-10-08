Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
PSG.LGD и Team Aster сыграют в финале верхней сетки OGA Dota PIT
Vici и EHOME упали в сетку "лузеров"
В период с 29 сентября по 11 октября проходит онлайн-турнир для китайского регионе по Dota 2 - 3-й сезон OGA Dota PIT.
В полуфинале верхней сетки PSG.LGD победили Vici Gaming. А в другом матче 1/2 Team Aster обыграли EHOME. Встречи проходили в формате "Best of 3" и обе закончились со счетом 2:0.
Таким образом, PSG.LGD и Team Aster сыграют в финале "виннеров". В свою очередь Vici и EHOME упали в нижнюю сетку, где сыграют против Royal Never Give Up и Team MagMa.
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Спасибо за этот момент. Обзор французских СМИ после матча Франция - Украина
- Анонс матчей плей-офф отбора к Евро-2020. Кто будет соперником Украины?
- Провал сборной Украины и новые владельцы Металлиста 1925. Главные новости за 7 октября
- Nigma начали ESL One Germany с поражения
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Коронавирус спас Артема Кравца от развода с его невероятной женой
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...