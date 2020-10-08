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PSG.LGD и Team Aster сыграют в финале верхней сетки OGA Dota PIT

Dota 2
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Vici и EHOME упали в сетку "лузеров"

PSG.LGD и Team Aster сыграют в финале верхней сетки OGA Dota PIT
Новина українською

В период с 29 сентября по 11 октября проходит онлайн-турнир для китайского регионе по Dota 2 - 3-й сезон OGA Dota PIT.

В полуфинале верхней сетки PSG.LGD победили Vici Gaming. А в другом матче 1/2 Team Aster обыграли EHOME. Встречи проходили в формате "Best of 3" и обе закончились со счетом 2:0.

Таким образом, PSG.LGD и Team Aster сыграют в финале "виннеров". В свою очередь Vici и EHOME упали в нижнюю сетку, где сыграют против Royal Never Give Up и Team MagMa.

Запись поединков можно посмотреть по ссылке

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