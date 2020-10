Vici Gaming и EHOME сыграют в полуфинале нижней сетки OGA Dota PIT

В период с 29 сентября по 11 октября проходит онлайн-турнир для китайского регионе по Dota 2 - 3-й сезон OGA Dota PIT.

В матче первого раунда плей-офф нижней сетки Royal Never Give Up проиграли Vici Gaming. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой VG со счетом 2:0. Таким образом, команда Се "Super" Цзюньхао покинула турнир.

Читайте также PSG.LGD и Team Aster сыграют в финале верхней сетки OGA Dota PIT

В другом поединке EHOME победили Team MagMa и прошли в полуфинал сетки "лузеров", где сыграют с Vici Gaming.

Запись поединков можно посмотреть по ссылке