Dota 2
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PSG.LGD прошли в гранд-финал OGA Dota PIT Season 3
PSG.LGD победили Team Aster со счетом 2:0
В период с 29 сентября по 11 октября проходит онлайн-турнир для китайского регионе по Dota 2 - 3-й сезон OGA Dota PIT.
В финале верхней сетки PSG.LGD победила Team Aster. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой Ван "Ame" Чуньюя. Таким образом, PSG.LGD прошли в решающий матч турнира - гранд-финал.
В свою очередь Team Aster упали в нижнюю сетку, где сыграют с Vici Gaming за второе место в гранд-финале.
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