Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 14 октября
Матчи в рамках ESL One Germany 2020
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 14 октября:
- - TEMPO -
- - NiP -
Трансляция матчей доступна по ссылке.
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