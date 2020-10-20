Dota 2
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Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 20 октября
В 18:00 играют Natus Vincere
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 20 октября:
- - Nigma -
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Трансляция матчей доступна по ссылке.
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