NaVi прошли в полуфинал ESL One Germany 2020

В период с 5 октября по 1 ноября проходит онлайн-турнир по Dota 2 - ESL One Germany 2020. 16 коллективов разыгрывают между собой 400 000 долларов.

В рамках первого раунда плей-офф верхней сетки команда украинской организации Natus Vincere победила OG. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу команды Андрея "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко.

Благодаря этой победе, NaVi прошли в полуфинал верхней сетки ESL One Germany, где сыграют с победителем пары ViKin.gg - Alliance.