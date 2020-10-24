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NaVi прошли в полуфинал ESL One Germany 2020

Dota 2
(1 голосов)

"Рожденные побеждать" обыграли OG со счетом 2:1

NaVi прошли в полуфинал ESL One Germany 2020
Новина українською

В период с 5 октября по 1 ноября проходит онлайн-турнир по Dota 2 - ESL One Germany 2020. 16 коллективов разыгрывают между собой 400 000 долларов.

В рамках первого раунда плей-офф верхней сетки команда украинской организации Natus Vincere победила OG. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу команды Андрея "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко.

Благодаря этой победе, NaVi прошли в полуфинал верхней сетки ESL One Germany, где сыграют с победителем пары ViKin.gg - Alliance.

Запись поединка между Natus Vincere и OG

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В статье: Natus Vincere
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