Natus Vincere сыграют во втором сезоне EPIC League

Турнирный организатор Epic Esports Events анонсировал второй сезон турнира EPIC League по Dota 2.

В соревновании примут участие команды из Европы и СНГ, среди которых команда украинской организации Natus Vincere.

Поединки EPIC League пройдут в двух дивизионах: в первом будет группа из десяти команд, которые разыграют право выйти в плей-офф.

Список участников второго сезона EPIC League:

Team Secret

Virtus.pro

Natus Vincere

OG

Nigma

Team Liquid

Alliance

ViKin.gg

Второй сезон EPIC League пройдет с 12 ноября по 13 декабря. Призовой фонд первого дивизиона составит 500 000 долларов, а второго - 50 000 долларов.