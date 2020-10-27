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Natus Vincere сыграют во втором сезоне EPIC League

Dota 2
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Турнир пройдет с 12 ноября по 13 декабря

Natus Vincere сыграют во втором сезоне EPIC League
Новина українською

Турнирный организатор Epic Esports Events анонсировал второй сезон турнира EPIC League по Dota 2.

В соревновании примут участие команды из Европы и СНГ, среди которых команда украинской организации Natus Vincere.

Поединки EPIC League пройдут в двух дивизионах: в первом будет группа из десяти команд, которые разыграют право выйти в плей-офф.

Список участников второго сезона EPIC League:

  • Team Secret
  • Virtus.pro
  • Natus Vincere
  • OG
  • Nigma
  • Team Liquid
  • Alliance
  • ViKin.gg

Второй сезон EPIC League пройдет с 12 ноября по 13 декабря. Призовой фонд первого дивизиона составит 500 000 долларов, а второго - 50 000 долларов.

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В статье: Natus Vincere
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