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Natus Vincere сыграют во втором сезоне EPIC League
Турнир пройдет с 12 ноября по 13 декабря
Турнирный организатор Epic Esports Events анонсировал второй сезон турнира EPIC League по Dota 2.
В соревновании примут участие команды из Европы и СНГ, среди которых команда украинской организации Natus Vincere.
Поединки EPIC League пройдут в двух дивизионах: в первом будет группа из десяти команд, которые разыграют право выйти в плей-офф.
Список участников второго сезона EPIC League:
- Team Secret
- Virtus.pro
- Natus Vincere
- OG
- Nigma
- Team Liquid
- Alliance
- ViKin.gg
Второй сезон EPIC League пройдет с 12 ноября по 13 декабря. Призовой фонд первого дивизиона составит 500 000 долларов, а второго - 50 000 долларов.
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