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Valve запустила Diretide 2020 в Dota 2
Ивент продлится до 22 декабря
В преддверии Хэллоуина Valve запустило в Dota 2 ивент под названием Diretide - "Восстание тьмы".
Во время события игрокам предстоит собирать с крипов сладости и складывать их в котел своей команды и кормить Рошана. По ходу ивента игроки будут зарабатывать очки, за которые можно будет приобрести сокровищницу, сеты для героев, призрачного курьера, скин для варда, комментатора и другое.
Diretide пройдет до 22-го декабря 2020 года. В последний раз до этого "Восстание тьмы" проходило в 2012 и 2013 годах.
Diretide 2020
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