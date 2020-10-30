  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. Valve запустила Diretide 2020 в Dota 2
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Valve запустила Diretide 2020 в Dota 2

Dota 2
(1 голосов)

Ивент продлится до 22 декабря

Valve запустила Diretide 2020 в Dota 2
Новина українською

В преддверии Хэллоуина Valve запустило в Dota 2 ивент под названием Diretide - "Восстание тьмы".

Во время события игрокам предстоит собирать с крипов сладости и складывать их в котел своей команды и кормить Рошана. По ходу ивента игроки будут зарабатывать очки, за которые можно будет приобрести сокровищницу, сеты для героев, призрачного курьера, скин для варда, комментатора и другое.

Diretide пройдет до 22-го декабря 2020 года. В последний раз до этого "Восстание тьмы" проходило в 2012 и 2013 годах.

Diretide 2020

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...