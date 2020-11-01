  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. NaVi играют с Team Liquid в гранд-финале ESL One Germany 2020
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NaVi играют с Team Liquid в гранд-финале ESL One Germany 2020

Dota 2
(1 голосов)

Решающий поединок турнира начнется в 19:00

NaVi играют с Team Liquid в гранд-финале ESL One Germany 2020
Новина українською

В период с 5 октября по 1 ноября проходит онлайн-турнир по Dota 2 - ESL One Germany 2020. Призовой фонд составляет 400 000 долларов.

В решающем поединке турнира - гранд-финале сыграют Team Liquid и Natus Vincere.

"Жидкие" сегодня ночью обыграли mudgolems в финале нижней сетки. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой команды Айдена "iNSaNiA" Саркои со счетом 2:0. Таким образом, Liquid прошли в гранд-финал, а mudgolems покинули турнир и заработали за третье место 45 000 долларов.

А NaVi ранее победили в финале верхней сетки mudgolems 2:0.

Гранд-финал пройдет сегодня, 1-го ноября в 19:00.

Записи поединков и трансляцию гранд-финала можно посмотреть по ссылке

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Natus Vincere
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...