NaVi сыграют с Team Liquid в гранд-финале ESL One Germany 2020

В период с 5 октября по 1 ноября проходит онлайн-турнир по Dota 2 - ESL One Germany 2020. Призовой фонд составляет 400 000 долларов.

В решающем поединке турнира - гранд-финале сыграют Team Liquid и Natus Vincere.

"Жидкие" сегодня ночью обыграли mudgolems в финале нижней сетки. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой команды Айдена "iNSaNiA" Саркои со счетом 2:0. Таким образом, Liquid прошли в гранд-финал, а mudgolems покинули турнир и заработали за третье место 45 000 долларов.

А NaVi ранее победили в финале верхней сетки mudgolems 2:0.

Гранд-финал пройдет сегодня, 1-го ноября в 19:00.