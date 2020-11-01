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NaVi сыграют с Team Liquid в гранд-финале ESL One Germany 2020
Решающий поединок турнира начнется в 19:00
В период с 5 октября по 1 ноября проходит онлайн-турнир по Dota 2 - ESL One Germany 2020. Призовой фонд составляет 400 000 долларов.
В решающем поединке турнира - гранд-финале сыграют Team Liquid и Natus Vincere.
"Жидкие" сегодня ночью обыграли mudgolems в финале нижней сетки. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой команды Айдена "iNSaNiA" Саркои со счетом 2:0. Таким образом, Liquid прошли в гранд-финал, а mudgolems покинули турнир и заработали за третье место 45 000 долларов.
А NaVi ранее
Гранд-финал пройдет сегодня, 1-го ноября в 19:00.
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