NaVi - серебряные призеры ESL One Germany 2020

В период с 5 октября по 1 ноября проходил онлайн-турнир по Dota 2 - ESL One Germany 2020. Призовой фонд - 400 000 долларов.

В решающем поединке соревнования - в гранд-финале команда украинской организации Natus Vincere проиграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:1 в пользу "жидких".

Таким образом, Team Liquid стала победителем турнира и заработала 150 000 долларов. В свою очередь NaVi заняли второе место и получили в качестве призовых 80 000 долларов.

Путь к гранд-финалу "рожденные побеждать" прошли по верхней сетке, по ходу плей-офф победив OG, ViKin.gg и mudgolems. Team Liquid же в 1/4 програли mudgolems и прошли в решающий матч по сетке "лузеров", победив Nigma, ViKin.gg, Team Secret.