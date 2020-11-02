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NaVi - серебряные призеры ESL One Germany 2020

Dota 2
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"Рожденные побеждать" в гранд-финале проиграли Team Liquid

NaVi - серебряные призеры ESL One Germany 2020
Новина українською

В период с 5 октября по 1 ноября проходил онлайн-турнир по Dota 2 - ESL One Germany 2020. Призовой фонд - 400 000 долларов.

В решающем поединке соревнования - в гранд-финале команда украинской организации Natus Vincere проиграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:1 в пользу "жидких".

Таким образом, Team Liquid стала победителем турнира и заработала 150 000 долларов. В свою очередь NaVi заняли второе место и получили в качестве призовых 80 000 долларов.

Путь к гранд-финалу "рожденные побеждать" прошли по верхней сетке, по ходу плей-офф победив OG, ViKin.gg и mudgolems. Team Liquid же в 1/4 програли mudgolems и прошли в решающий матч по сетке "лузеров", победив Nigma, ViKin.gg, Team Secret.

Запись гранд-финала между NaVi и Team Liquid

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В статье: Natus Vincere
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