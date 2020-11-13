Dota 2
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NaVi стартовали с победы на EPIC League
"Рожденные побеждать" обыграли Team Liquid
12-го декабря стартовали матчи первого дивизиона EPIC League по Dota 2. Турнир продлится до 13 декабря. В соревновании примут участие 10 коллективов, команды разыграют призовой фонд в размере 500 000 долларов.
В первом своем матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere обыграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой команды Богдана "Iceberg" Василенко со счетом 2:1.
Положение дел у группе:
|#
|Участники
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Natus Vincere
|1
|1
|0
|3
|2.
| Virtus.pro
|1
|1
|0
|3
|3.
| Alliance
|0
|0
|0
|0
|4.
| Just Error
|0
|0
|0
|0
|5.
| Nigma
|0
|0
|0
|0
|6.
| Team Secret
|0
|0
|0
|0
|7.
| ViKin.gg
|0
|0
|0
|0
|8.
| mudgolems
|0
|0
|0
|0
|9.
| OG
|1
|0
|1
|0
|10.
| Team Liquid
|1
|0
|1
|0
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