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NaVi стартовали с победы на EPIC League

Dota 2
(1 голосов)

"Рожденные побеждать" обыграли Team Liquid

NaVi стартовали с победы на EPIC League
Новина українською

12-го декабря стартовали матчи первого дивизиона EPIC League по Dota 2. Турнир продлится до 13 декабря. В соревновании примут участие 10 коллективов, команды разыграют призовой фонд в размере 500 000 долларов.

В первом своем матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere обыграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой команды Богдана "Iceberg" Василенко со счетом 2:1.

Запись поединка между NaVi обыграла Team Liquid

Положение дел у группе:

# Участники
М
В
П
О
1. ​​ Natus Vincere 1 1 0 3
2. ​​ Virtus.pro 1 1 0 3
3. ​​ Alliance 0 0 0 0
4. ​​ Just Error 0 0 0 0
5. ​​ Nigma 0 0 0 0
6. ​​ Team Secret 0 0 0 0
7. ​​ ViKin.gg 0 0 0 0
8. ​​ mudgolems 0 0 0 0
9. ​​ OG 1 0 1 0
10. ​​ Team Liquid 1 0 1 0
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В статье: Natus Vincere
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