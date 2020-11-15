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NaVi одержали вторую победу и возглавили группу на EPIC League

Dota 2
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"Рожденные побеждать" обыграли Just Error со счетом 2:1

NaVi одержали вторую победу и возглавили группу на EPIC League
Новина українською

12-го декабря стартовали матчи первого дивизиона EPIC League по Dota 2. Турнир продлится до 13 декабря. В соревновании примут участие 10 коллективов, команды разыграют призовой фонд в размере 500 000 долларов.

Во втором матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere обыграла Just Error со счетом 2:1 (Best of 3). Таким образом, коллектив Андрея "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко одержал вторую победу на турнире и возглавила группу.

Запись поединка между NaVi и Just Error

Положение дел у группе:

# Участники
М
В
П
О
1. ​​ Natus Vincere 2 2 0 6
2. ​​ ViKin.gg 2 2 0 6
3. ​​ mudgolems 3 2 1 6
4. ​​ Virtus.pro 1 1 0 3
5. ​​ OG 2 1 1 3
6. ​​ Team Secret 2 1 1 3
7. ​​ Alliance 1 0 1 0
8. ​​ Nigma 1 0 1 0
9. ​​ Just Error 2 0 2 0
10. ​​ Team Liquid 2 0 2 0
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В статье: Natus Vincere
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