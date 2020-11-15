Dota 2
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NaVi одержали вторую победу и возглавили группу на EPIC League
"Рожденные побеждать" обыграли Just Error со счетом 2:1
12-го декабря стартовали матчи первого дивизиона EPIC League по Dota 2. Турнир продлится до 13 декабря. В соревновании примут участие 10 коллективов, команды разыграют призовой фонд в размере 500 000 долларов.
Во втором матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere обыграла Just Error со счетом 2:1 (Best of 3). Таким образом, коллектив Андрея "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко одержал вторую победу на турнире и возглавила группу.
Положение дел у группе:
|#
|Участники
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Natus Vincere
|2
|2
|0
|6
|2.
| ViKin.gg
|2
|2
|0
|6
|3.
| mudgolems
|3
|2
|1
|6
|4.
| Virtus.pro
|1
|1
|0
|3
|5.
| OG
|2
|1
|1
|3
|6.
| Team Secret
|2
|1
|1
|3
|7.
| Alliance
|1
|0
|1
|0
|8.
| Nigma
|1
|0
|1
|0
|9.
| Just Error
|2
|0
|2
|0
|10.
| Team Liquid
|2
|0
|2
|0
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