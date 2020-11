NaVi одержали вторую победу и возглавили группу на EPIC League

12-го декабря стартовали матчи первого дивизиона EPIC League по Dota 2. Турнир продлится до 13 декабря. В соревновании примут участие 10 коллективов, команды разыграют призовой фонд в размере 500 000 долларов.

Во втором матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere обыграла Just Error со счетом 2:1 (Best of 3). Таким образом, коллектив Андрея "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко одержал вторую победу на турнире и возглавила группу.

Запись поединка между NaVi и Just Error

Положение дел у группе: