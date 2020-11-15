Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 15 ноября
В 18:00 классика всей Доты - поединок между Alliance и NaVi
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 15 ноября:
- - Just Error -
- - NaVi -
- - OG -
Трансляция доступна по ссылке.
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