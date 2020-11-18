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Yellow Submarine выиграла пять матчей подряд в EPIC League Division 2

Dota 2
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Команда "Miposhka" возглавляет группу второго дивизиона

Yellow Submarine выиграла пять матчей подряд в EPIC League Division 2
Новина українською

В период с 11 ноября по 13 декабря проходят матчи второго дивизиона EPIC League. Призовой фонд составляет 50 000 долларов.

Команда Yellow Submarine возглавляет группу, одержав пять побед подряд. В последнем поединке коллектив Ярослава "Miposhka" Найдёнова обыграл Ninjas in Pyjamas со счетом 2:1.

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Запись поединка между Yellow Submarine и Ninjas in Pyjamas

Положение дел в группе:

# Участники
М
В
П
О
1. ​​ Yellow Submarine 5 5 0 15
2. ​​ Ninjas in Pyjamas 5 3 2 9
3. ​​ Winstrike Team 5 3 2 9
4. ​​ Gambit Esports 2 2 0 6
5. ​​ Spider Pigzs 2 2 0 6
6. ​​ Live to Win 3 2 1 6
7. ​​ Team Empire 4 2 2 6
8. ​​ Cyberium 5 2 3 6
9. ​​ Nemiga Gaming 6 2 4 6
10. ​​ 5men 9 0 9 0
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