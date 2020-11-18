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Yellow Submarine выиграла пять матчей подряд в EPIC League Division 2
Команда "Miposhka" возглавляет группу второго дивизиона
В период с 11 ноября по 13 декабря проходят матчи второго дивизиона EPIC League. Призовой фонд составляет 50 000 долларов.
Команда Yellow Submarine возглавляет группу, одержав пять побед подряд. В последнем поединке коллектив Ярослава "Miposhka" Найдёнова обыграл Ninjas in Pyjamas со счетом 2:1.
Положение дел в группе:
|#
|Участники
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Yellow Submarine
|5
|5
|0
|15
|2.
| Ninjas in Pyjamas
|5
|3
|2
|9
|3.
| Winstrike Team
|5
|3
|2
|9
|4.
| Gambit Esports
|2
|2
|0
|6
|5.
| Spider Pigzs
|2
|2
|0
|6
|6.
| Live to Win
|3
|2
|1
|6
|7.
| Team Empire
|4
|2
|2
|6
|8.
| Cyberium
|5
|2
|3
|6
|9.
| Nemiga Gaming
|6
|2
|4
|6
|10.
| 5men
|9
|0
|9
|0
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