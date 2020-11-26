NaVi по Dota 2 получили нового старого тренера

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere обьявила о назначении главного тренера.

В ростер "рожденных побеждать" вернулся Андрея "Mag" Чипенко.

"Этот состав выглядит так, как я представлял себе “свою команду”: все игроки — очень разные личности, но самое главное, что им удаётся работать вместе для достижения результата. Я рад стать частью этого коллектива и уже вижу прогресс от нашей совместной работы после первого буткемпа. Но это только начало нашего пути, впереди ещё очень много работы", - прокомментировал Чипенко.