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NaVi по Dota 2 получили нового старого тренера
Андрей "Mag" Чипенко снова возглавил Natus Vincere
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere обьявила о назначении главного тренера.
В ростер "рожденных побеждать" вернулся Андрея "Mag" Чипенко.
"Этот состав выглядит так, как я представлял себе “свою команду”: все игроки — очень разные личности, но самое главное, что им удаётся работать вместе для достижения результата. Я рад стать частью этого коллектива и уже вижу прогресс от нашей совместной работы после первого буткемпа. Но это только начало нашего пути, впереди ещё очень много работы", - прокомментировал Чипенко.
Напомним, Mag уже работал с NaVi в качестве главного тренера. Андрей Чипенко возглавлял состав Natus Vincere по Dota 2 с 2018-го года, а в сентябре 2020-го клуб вывел его из ростера.
Под руководством Андрея "Mag" Чипенко NaVi стали серебрянными призерами
Состав NAVI Dota 2:
Алик "V-Tune" Воробей
Богдан "Iceberg" Василенко
Виктор "GeneRaL" Нигрини
Владимир "RodjER" Никогосян
Андрей "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко
Андрей "Mag" Чипенко (тренер)
Сергей "AnahRoniX" Быковский (менеджер)
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