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NaVi по Dota 2 получили нового старого тренера

Dota 2
(1 голосов)

Андрей "Mag" Чипенко снова возглавил Natus Vincere

NaVi по Dota 2 получили нового старого тренера
Новина українською

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere обьявила о назначении главного тренера.

В ростер "рожденных побеждать" вернулся Андрея "Mag" Чипенко.

"Этот состав выглядит так, как я представлял себе “свою команду”: все игроки — очень разные личности, но самое главное, что им удаётся работать вместе для достижения результата. Я рад стать частью этого коллектива и уже вижу прогресс от нашей совместной работы после первого буткемпа. Но это только начало нашего пути, впереди ещё очень много работы", - прокомментировал Чипенко.

Напомним, Mag уже работал с NaVi в качестве главного тренера. Андрей Чипенко возглавлял состав Natus Vincere по Dota 2 с 2018-го года, а в сентябре 2020-го клуб вывел его из ростера.

Под руководством Андрея "Mag" Чипенко NaVi стали серебрянными призерами ESL One Germany 2020.

Состав NAVI Dota 2:

ua Алик "V-Tune" Воробей
ua Богдан "Iceberg" Василенко
ua Виктор "GeneRaL" Нигрини
ru Владимир "RodjER" Никогосян
ua Андрей "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко

ua Андрей "Mag" Чипенко (тренер)
ua Сергей "AnahRoniX" Быковский (менеджер)

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В статье: Natus Vincere
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Источник:
navi.gg

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