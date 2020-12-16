NaVi вышли в финал верхней сетки OGA Dota PIT Season 4

В период с 15 по 18 декабря проходят матчи 4-го сезона турнира по Dota 2 - OGA Dota PIT. Призовой фонд чемпионата составляет 150 000 долларов.

В полуфинале верхней сетки команда украинской организации Natus Vincere победила Alliance. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "рожденных побеждать".

Таким образом, команда Богдана "Iceberg" Василенко (NaVI) вышла в гранд-финал, где сыграет против победителя пары OG - Nigma. В свою очередь шведы (Alliance) упали в сетку "лузеров", где им предстоит сыграть против лучшего из пары Virtus.pro - ViKin.gg.