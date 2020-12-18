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NaVi вышли в гранд-финале 4-го сезона OGA Dota PIT
"Рожденные побеждать" в финале верхней сетки обыграли Nigma
В период с 15 по 18 декабря проходят матчи 4-го сезона турнира по Dota 2 - OGA Dota PIT. Призовой фонд чемпионата составляет 150 000 долларов.
В финале верхней сетки команда украинской организации Natus Vincere победила Nigma. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "рожденных победать".
Благодаря этой победе, коллектив Андрея "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренка прошел в решающий поединок турнира - гранд-финал. Что касается Nigma, то команда Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми покинула соревнование, заняла 3-е место и заработала 17 500 долларов.
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