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NaVi вышли в гранд-финале 4-го сезона OGA Dota PIT

Dota 2
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"Рожденные побеждать" в финале верхней сетки обыграли Nigma

NaVi вышли в гранд-финале 4-го сезона OGA Dota PIT
Новина українською

В период с 15 по 18 декабря проходят матчи 4-го сезона турнира по Dota 2 - OGA Dota PIT. Призовой фонд чемпионата составляет 150 000 долларов.

В финале верхней сетки команда украинской организации Natus Vincere победила Nigma. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "рожденных победать".

Благодаря этой победе, коллектив Андрея "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренка прошел в решающий поединок турнира - гранд-финал. Что касается Nigma, то команда Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми покинула соревнование, заняла 3-е место и заработала 17 500 долларов.

Запись матча между Natus Vincere - Nigma

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В статье: Natus Vincere
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