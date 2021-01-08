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B8 Esports прошли в полуфинал квалификации DPC 2021

Dota 2
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Команда украинского игрока Dendi победила Gambit Esports

B8 Esports прошли в полуфинал квалификации DPC 2021
Новина українською

В период с 8 по 11 января проходят матчи квалификации турнира для региона СНГ по Dota 2 - DPC 2021.

В матче 1/4 B8 Esports обыграли Gambit Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой команды украинского игрока Данила "Dendi" Ишутина со счетом 2:0.

Таким образом, B8 прошли в полуфинал отбора Dota Pro Circuit 2021: Season 1, где разыграют с NoTechies слот высшего дивизиона лиги. В свою очередь Gambit Esports упали в нижнюю сетку, где сыграют против Winstrike Team.

Запись поединка между B8 Esports и Gambit Esports

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