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Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 12 января

Dota 2
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Поединки отборочного этапа СНГ на Dota Pro Circuit 2021

Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 12 января
Новина українською

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.

Встречи на 12 января:

  • - Team TikTok -
  • - XactJIepbl -
  • - SymBios -
  • - Blasterbl -
  • - TBD -
  • - TBD -

Трансляция доступна по ссылке.

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