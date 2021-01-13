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Игрок NaVi по Dota 2 получил блокировку на Twich

Dota 2
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ALWAYSWANNAFLY заблокирован на платформе стриминга на неделю

Игрок NaVi по Dota 2 получил блокировку на Twich
Новина українською

Игрок команды по Dota 2 украинской организации Natus Vincere - Андрей "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко, получил бан на платформе стриминга Twich.

Официальная причина блокировки: "использование оскорбительных сообщений или символов". Бан будет действовать 7 дней.

Киберспортсмен сообщил, что не знает, чем обусловлено такое решение администрации платформы.

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В статье: Natus Vincere
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