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Игрок NaVi по Dota 2 получил блокировку на Twich
ALWAYSWANNAFLY заблокирован на платформе стриминга на неделю
Игрок команды по Dota 2 украинской организации Natus Vincere - Андрей "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко, получил бан на платформе стриминга Twich.
Официальная причина блокировки: "использование оскорбительных сообщений или символов". Бан будет действовать 7 дней.
Киберспортсмен сообщил, что не знает, чем обусловлено такое решение администрации платформы.
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