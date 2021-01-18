Стартовал 1-й сезон Dota Pro Circuit 2021 для СНГ

Сегодня, 18-го января стартовали матчи второго дивизиона первого сезона Dota Pro Circuit 2021 для СНГ региона. Поединки будут проходить до 26-го февраля. В турнире принимают участие восемь команд. Призовой фонд соревнования составляет 75 000 долларов.

В первом поединке группового этапа PuckChamp одержала победу над Gambit Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0.

Запись поединка между PuckChamp и Gambit Esport

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