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Стартовал 1-й сезон Dota Pro Circuit 2021 для СНГ

Dota 2
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PuckChamp победила Gambit Esports со счетом 2:0

Стартовал 1-й сезон Dota Pro Circuit 2021 для СНГ
Новина українською

Сегодня, 18-го января стартовали матчи второго дивизиона первого сезона Dota Pro Circuit 2021 для СНГ региона. Поединки будут проходить до 26-го февраля. В турнире принимают участие восемь команд. Призовой фонд соревнования составляет 75 000 долларов.

В первом поединке группового этапа PuckChamp одержала победу над Gambit Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0.

Запись поединка между PuckChamp и Gambit Esport

Положение дел в группе:

# Участники
М
В
П
О
1. ​​ PuckChamp 1 1 0 3
2. ​​ B8 Esports 0 0 0 0
3. ​​ HellRaisers 0 0 0 0
4. ​​ Imperial Pro Gaming 0 0 0 0
5. ​​ VP.Prodigy 0 0 0 0
6. ​​ Winstrike Team 0 0 0 0
7. ​​ XactJlepbI 0 0 0 0
8. ​​ Gambit Esports 1 0 1 0
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