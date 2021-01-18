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Стартовал 1-й сезон Dota Pro Circuit 2021 для СНГ
PuckChamp победила Gambit Esports со счетом 2:0
Сегодня, 18-го января стартовали матчи второго дивизиона первого сезона Dota Pro Circuit 2021 для СНГ региона. Поединки будут проходить до 26-го февраля. В турнире принимают участие восемь команд. Призовой фонд соревнования составляет 75 000 долларов.
В первом поединке группового этапа PuckChamp одержала победу над Gambit Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0.
Положение дел в группе:
|#
|Участники
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| PuckChamp
|1
|1
|0
|3
|2.
| B8 Esports
|0
|0
|0
|0
|3.
| HellRaisers
|0
|0
|0
|0
|4.
| Imperial Pro Gaming
|0
|0
|0
|0
|5.
| VP.Prodigy
|0
|0
|0
|0
|6.
| Winstrike Team
|0
|0
|0
|0
|7.
| XactJlepbI
|0
|0
|0
|0
|8.
| Gambit Esports
|1
|0
|1
|0
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