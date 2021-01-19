Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 19 января
Поединки отборочного этапа на Dota Pro Circuit 2021
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 19 января:
- - LBZS -
- - Team MagMa -
- - SymBios -
- - Brame -
- - ViKin.gg -
- - Secret -
Трансляция доступна по ссылке.
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