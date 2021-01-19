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Стартовал первый дивизион Dota Pro Circuit 2021 для Китая
Vici Gaming и EHOME начали турнир с побед
Вчера, 18-го января начались поединки
Сегодня свои первые матчи провели китайские команды в рамках первого дивизиона DPC. Соревнование проходит в Шанхае и продлится до 14 марта.
В первом матче группового этапа Vici Gaming победили LBZS со счетом 2:0. Во втором поединке встречались EHOME и Team MagMa - первые одержали вверх со счетом 2:0.
Положение дел в группе:
|#
|Участники
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|1.
| EHOME
|1
|1
|0
|0
|3
|2.
| Vici Gaming
|1
|1
|0
|0
|3
|3.
| Elephant
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
| Invictus Gaming
|0
|0
|0
|0
|0
|5.
| PSG.LGD
|0
|0
|0
|0
|0
|6.
| Team Aster
|0
|0
|0
|0
|0
|7.
| LBZS
|1
|0
|0
|1
|0
|8.
| Team MagMa
|1
|0
|0
|1
|0
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