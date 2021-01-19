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Стартовал первый дивизион Dota Pro Circuit 2021 для Китая

Dota 2
(1 голосов)

Vici Gaming и EHOME начали турнир с побед

Стартовал первый дивизион Dota Pro Circuit 2021 для Китая
Новина українською

Вчера, 18-го января начались поединки второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021 для СНГ региона.

Сегодня свои первые матчи провели китайские команды в рамках первого дивизиона DPC. Соревнование проходит в Шанхае и продлится до 14 марта.

В первом матче группового этапа Vici Gaming победили LBZS со счетом 2:0. Во втором поединке встречались EHOME и Team MagMa - первые одержали вверх со счетом 2:0.

Запись матчей игрового дня

Положение дел в группе:

# Участники
М
В
Н
П
О
1. ​​ EHOME 1 1 0 0 3
2. ​​ Vici Gaming 1 1 0 0 3
3. ​​ Elephant 0 0 0 0 0
4. ​​ Invictus Gaming 0 0 0 0 0
5. ​​ PSG.LGD 0 0 0 0 0
6. ​​ Team Aster 0 0 0 0 0
7. ​​ LBZS 1 0 0 1 0
8. ​​ Team MagMa 1 0 0 1 0
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