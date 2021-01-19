Стартовал первый дивизион Dota Pro Circuit 2021 для Китая

Вчера, 18-го января начались поединки второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021 для СНГ региона.

Сегодня свои первые матчи провели китайские команды в рамках первого дивизиона DPC. Соревнование проходит в Шанхае и продлится до 14 марта.

В первом матче группового этапа Vici Gaming победили LBZS со счетом 2:0. Во втором поединке встречались EHOME и Team MagMa - первые одержали вверх со счетом 2:0.

Запись матчей игрового дня

Положение дел в группе: