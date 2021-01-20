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Evil Geniuses стартовали на Dota Pro Circuit 2021 с победы
"Злые гении" победили 4 Zoomers со счетом 2:1
18 и 19 января стартовали матчи первого сезона Dota Pro Circuit 2021 для СНГ и Китая.
Сегодня, 20 января пришло время поединков американского дивизиона. Призовой фонд турнира - 205 тысяч долларов, два слота для участия на мейджоре и 1150 очков в системе DPC.
В первом матче группового этапа Evil Geniuses обыграли 4 Zoomers. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "злых гениев". Таким образом, коллектив Андреаса Франка "Cr1t-" Нильсена возглавил таблицу.
Положение дел в группе:
|#
|Участники
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Evil Geniuses
|1
|1
|0
|3
|2.
| 5ManMidas
|0
|0
|0
|0
|3.
| A-Team
|0
|0
|0
|0
|4.
| Black N Yellow
|0
|0
|0
|0
|5.
| Quincy Crew
|0
|0
|0
|0
|6.
| Sadboys
|0
|0
|0
|0
|7.
| Undying
|0
|0
|0
|0
|8.
| 4 Zoomers
|1
|0
|1
|0
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