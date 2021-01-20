Evil Geniuses стартовали на Dota Pro Circuit 2021 с победы

18 и 19 января стартовали матчи первого сезона Dota Pro Circuit 2021 для СНГ и Китая.

Сегодня, 20 января пришло время поединков американского дивизиона. Призовой фонд турнира - 205 тысяч долларов, два слота для участия на мейджоре и 1150 очков в системе DPC.

В первом матче группового этапа Evil Geniuses обыграли 4 Zoomers. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "злых гениев". Таким образом, коллектив Андреаса Франка "Cr1t-" Нильсена возглавил таблицу.

Запись поединка между Evil Geniuses и 4 Zoomers

Положение дел в группе: