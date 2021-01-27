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OG одержала вторую победу в рамках Dota Pro Circuit 2021: Season 1
OG переиграли Tundra Esports 2:1
С 19 января по 28 февраля проходят матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для европейского региона. В турнире принимают участие восемь команд. Призовой фонд соревнования составляет 205 000 долларов и 1150 очков в системе DPC.
В матче группового этапа OG обыграли Tundra Esports со счетом 2:1. Таким образом, команда Йохана "n0tail" Сундштайна одержала свою вторую победу и заработала 6 очков.
Положение в группе:
|#
|Участники
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|1.
| Nigma
|2
|2
|0
|0
|6
|2.
| OG
|2
|2
|0
|0
|6
|3.
| Team Liquid
|3
|2
|0
|1
|6
|4.
| Team Secret
|1
|1
|0
|0
|3
|5.
| Alliance
|1
|0
|0
|1
|0
|6.
| ViKin.gg
|1
|0
|0
|1
|0
|7.
| High Coast Esports
|2
|0
|0
|2
|0
|8.
| Tundra Esports
|2
|0
|0
|2
|0
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