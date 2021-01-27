OG одержала вторую победу в рамках Dota Pro Circuit 2021: Season 1

С 19 января по 28 февраля проходят матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для европейского региона. В турнире принимают участие восемь команд. Призовой фонд соревнования составляет 205 000 долларов и 1150 очков в системе DPC.

В матче группового этапа OG обыграли Tundra Esports со счетом 2:1. Таким образом, команда Йохана "n0tail" Сундштайна одержала свою вторую победу и заработала 6 очков.

Запись поединка между OG и Tundra Esports

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