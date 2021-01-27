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OG одержала вторую победу в рамках Dota Pro Circuit 2021: Season 1

Dota 2
(1 голосов)

OG переиграли Tundra Esports 2:1

OG одержала вторую победу в рамках Dota Pro Circuit 2021: Season 1
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С 19 января по 28 февраля проходят матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для европейского региона. В турнире принимают участие восемь команд. Призовой фонд соревнования составляет 205 000 долларов и 1150 очков в системе DPC.

В матче группового этапа OG обыграли Tundra Esports со счетом 2:1. Таким образом, команда Йохана "n0tail" Сундштайна одержала свою вторую победу и заработала 6 очков.

Запись поединка между OG и Tundra Esports

Положение в группе:

# Участники
М
В
Н
П
О
1. ​​ Nigma 2 2 0 0 6
2. ​​ OG 2 2 0 0 6
3. ​​ Team Liquid 3 2 0 1 6
4. ​​ Team Secret 1 1 0 0 3
5. ​​ Alliance 1 0 0 1 0
6. ​​ ViKin.gg 1 0 0 1 0
7. ​​ High Coast Esports 2 0 0 2 0
8. ​​ Tundra Esports 2 0 0 2 0
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