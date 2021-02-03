Team Secret возглавила группу первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021: Season 1

С 19 января по 28 февраля проходят матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для европейского региона. В турнире принимают участие восемь команд. Призовой фонд соревнования составляет 205 000 долларов и 1150 очков в системе DPC.

В матче группового этапа Team Secret обыграла Nigma. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой со счетом 2:0 в пользу команды Клемента "Puppey" Иванова.

Таким образом, "сикреты" одержали свою третью победу, заработали 9 очков и возглавили группу.

Запись поединка между Team Secret и Nigma

Положение дел в группе: