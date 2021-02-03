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Team Secret возглавила группу первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021: Season 1
Коллектив Клемента "Puppey" Иванова переиграл Nigma со счетом 2:0
С 19 января по 28 февраля проходят матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для европейского региона. В турнире принимают участие восемь команд. Призовой фонд соревнования составляет 205 000 долларов и 1150 очков в системе DPC.
В матче группового этапа Team Secret обыграла Nigma. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой со счетом 2:0 в пользу команды Клемента "Puppey" Иванова.
Таким образом, "сикреты" одержали свою третью победу, заработали 9 очков и возглавили группу.
Положение дел в группе:
|#
|Участники
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Team Secret
|3
|3
|0
|9
|2.
| Nigma
|3
|2
|1
|6
|3.
| Alliance
|3
|2
|1
|6
|4.
| OG
|3
|2
|1
|6
|5.
| Tundra Esports
|4
|2
|2
|6
|6.
| Team Liquid
|4
|2
|2
|6
|7.
| ViKin.gg
|2
|0
|2
|0
|8.
| High Coast Esports
|4
|0
|4
|0
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