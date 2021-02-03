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Team Secret возглавила группу первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021: Season 1

Dota 2
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Коллектив Клемента "Puppey" Иванова переиграл Nigma со счетом 2:0

Team Secret возглавила группу первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021: Season 1
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С 19 января по 28 февраля проходят матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для европейского региона. В турнире принимают участие восемь команд. Призовой фонд соревнования составляет 205 000 долларов и 1150 очков в системе DPC.

В матче группового этапа Team Secret обыграла Nigma. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой со счетом 2:0 в пользу команды Клемента "Puppey" Иванова.

Таким образом, "сикреты" одержали свою третью победу, заработали 9 очков и возглавили группу.

Запись поединка между Team Secret и Nigma

Положение дел в группе:

# Участники
М
В
П
О
1. ​​ Team Secret 3 3 0 9
2. ​​ Nigma 3 2 1 6
3. ​​ Alliance 3 2 1 6
4. ​​ OG 3 2 1 6
5. ​​ Tundra Esports 4 2 2 6
6. ​​ Team Liquid 4 2 2 6
7. ​​ ViKin.gg 2 0 2 0
8. ​​ High Coast Esports 4 0 4 0
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