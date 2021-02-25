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NaVi - вторая лучшая команда мира по Dota 2 за рейтингом ESL

Dota 2
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Лидерство в ТОПе у Virtus.pro

NaVi - вторая лучшая команда мира по Dota 2 за рейтингом ESL

Новина українською

Организация ESL обновила свой рейтинг лучших команд по дисциплине Dota 2. Команда украинской организации Natus Vincere расположилась на второй строчке ТОПа. В свою очередь лидерство в списке принадлежит еще одному коллективу из СНГ - Virtus.pro.

Team Liquid пропустила OG в ТОП-3, а худший результат показала американская команда Evil Geniuses - падение на 11 пунктов.

Сейчас по Dota 2 проходят матчи региональных лиг Dota Pro Circuit 2021. А в конце марта стартует первый мейджор за долгое время - ONE Esports Singapore Major 2021.

10 лучших команд мира по Dota 2 на данный момент

NaVi - вторая лучшая команда мира по Dota 2 за рейтингом ESL - изображение 1
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В статье: Natus Vincere
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