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Happy стал чемпионом турнира по Warcraft III. Украинец Foggy в ТОП-4
В финале DreamHack Open 2020 был обыгран испанец "VortiX"
liquipedia.net
В период с 4 по 7 марта проходил онлайн-турнир по дисциплине Warcraft III - DreamHack Open 2020 Regional Championship. Призовой фонд составлял 35 000 долларов.
В финале соревнования Дмитрий "Happy" Костин уверенно обыграл Хуана "VortiX" Морено Дюрана со счетом 3:1 - встреча проходила в формате "Best of 3".
Примечательно, что в полуфинале победитель текущего DreamHack "Happy" переиграл украинского игрока Андрея "Foggy" Корня.
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