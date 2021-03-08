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Happy стал чемпионом турнира по Warcraft III. Украинец Foggy в ТОП-4

Dota 2
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В финале DreamHack Open 2020 был обыгран испанец "VortiX"

Happy стал чемпионом турнира по Warcraft III. Украинец Foggy в ТОП-4

liquipedia.net

Новина українською

В период с 4 по 7 марта проходил онлайн-турнир по дисциплине Warcraft III - DreamHack Open 2020 Regional Championship. Призовой фонд составлял 35 000 долларов.

В финале соревнования Дмитрий "Happy" Костин уверенно обыграл Хуана "VortiX" Морено Дюрана со счетом 3:1 - встреча проходила в формате "Best of 3".

Примечательно, что в полуфинале победитель текущего DreamHack "Happy" переиграл украинского игрока Андрея "Foggy" Корня.

Запись поединков DreamHack Open 2020 Regional Championship

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