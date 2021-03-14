Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 14 марта
Поединки в рамках EPIC League Season 3 и Dota Pro Circuit 2021: Season 2
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 14 марта:
- - Why Try -
- - Nemiga -
- - NoUndying -
- - V-Gaming -
- - TBD -
- - Brame -
- - TBD -
- - Ghost frogs -
- - Euronics Gaming -
- - Meta4Pro -
- - Into The Breach -
- - WHO CARES -
- - eSport Rhein-Neckar -
- - Carl Johnson -
- - Mjolnir -
- - TBD -
- - HR -
- -
- -
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- -
Трансляция доступна по ссылке.
Трансляция доступна по ссылке.
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