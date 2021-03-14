Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 14 марта

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.

Встречи на 14 марта:

15:00 cSc - Why Try - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | СНГ #1

- 15:00 may - Nemiga - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | СНГ #1

- 15:00 Awe - NoUndying - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | СНГ #1

- 15:00 Ching Splash - V-Gaming - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | СНГ #1

- 17:00 TBD - TBD - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | СНГ #1

- 19:00 Dota Team - Brame - EPIC League Season 3 Division 1 | Плей-офф

- 19:00 TBD - TBD - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | СНГ #1

- 20:00 Syrian Dream - Ghost frogs - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | Европа #1

- 20:00 Last Atome - Euronics Gaming - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | Европа #1

- 20:00 Project B - Meta4Pro - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | Европа #1

- 20:00 Flex skill - Into The Breach - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | Европа #1

- 20:00 Astronauts - WHO CARES - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | Европа #1

- 20:00 plan-B esports - eSport Rhein-Neckar - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | Европа #1

- 20:00 Goldbaer - Carl Johnson - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | Европа #1

- 20:00 Bald - Mjolnir - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | Европа #1

- 21:00 TBD - TBD - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | СНГ #1

- 22:00 ViKin.gg - HR - EPIC League Season 3 Division 1 | Плей-офф

- 23:00 TBD - TBD - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | Европа #1

- 23:00 TBD - TBD - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | Европа #1

- 23:00 TBD - TBD - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | Европа #1

- 23:00 TBD - TBD - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Открытые квалификации | Европа #1

Трансляция Dota Pro Circuit 2021 доступна по ссылке.

Трансляция EPIC League Season 3 доступна по ссылке.

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