  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. От Доты к покеру
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

От Доты к покеру

Dota 2
(1 голосов)

В Украине продолжается уникальный спецпроект по киберспорту - Twelve

От Доты к покеру

Новина українською

Уникальный проект Twelve рассказывает о 12 украинцах, которые добились успеха в киберспорте. Герои публикаций — это обычные люди, но каждый из них уже стал знаковой фигурой в мире киберспорта. Истории проекта раскрывают индустрию гейминга изнутри, рассказывая все тайны киберспорта и демонстрируя, насколько он интересен. Проект инициирован Parimatch - букмекером № 1 в мире киберспорта.

Фанаты киберспорта уже узнали истории о пути в мир гейминга Богдана Iceberg Василенко, Арсения Ceh9 Триноженко, Александра Petr1k Петрика, Ильи Lil Ильюка и Тони Предко. В очередной публикации читатели ближе познакомились с Ильей ALOHADANCE Коробкиным. Он был одним из самых узнаваемых игроков в Dota 2, обрел популярность на Twitch и заработал почти 100 тысяч долларов в покере.

«Я человек неусидчивый, пытаюсь найти себе место. Там интересно, тут интересно. Может быть, когда-нибудь мне снова станет интересна Дота и я решу поиграть. Но это очень маловероятно. Я просто не хочу делать то, что мне не нравится. Я хочу делать то, что мне по кайфу, вот и все», - объясняет свой секрет успеха Илья.

Киберспорт продолжает захватывать все новые аудитории. Мир гейминга уже доказал, что находится вне конкуренции, ведь на него не влияет даже карантин, который не мешает миллионам поклонников собираться перед дисплеями гаджетов, чтобы смотреть трансляции турниров. Киберспорт — это современная индустрия развлечений, которая неоднократно доказывала, что будущее уже наступило.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Покер Dota 2
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...