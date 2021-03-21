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NaVi сыграют с двумя заменами на мейджоре из-за коронавируса в команде
"Iceberg" Василенко и "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко заболели на COVID-19
ONE Esports
В период с 27 марта по 4 апреля пройдет мейнджор по Dota 2 - ONE Esports Singapore Major 2021. Поединки будут проходить в Сингапуре. 18 команд разыграют между 500 000 долларов, а также 2 700 очков в системе DPC.
Украинская команда Natus Vincere отобралась на турнир, но столкнулась с кадровыми проблемами: Богдан "Iceberg" Василенко и Андрей "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко заболели коронавирусом. Их заменят российский игрок Роман "RAMZES666" Кушнарёв и тренер NaVi Андрей "Mag" Чипенко.
Состав NaVi на ONE Esports Singapore Major 2021:
- Алик "V-Tune" Воробей
- Виктор "GeneRaL" Нигрини
- Роман "RAMZES666" Кушнарёв (замена)
- Владимир "RodjER" Никогосян
- Андрей "Mag" Чипенко (замена)
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