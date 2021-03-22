4 Zoomers - чемпионы 5-го сезона BTS Pro Series для Америки

В период с 2 по 22 марта проходили поединки в рамках 5-го сезона - BTS Pro Series. Призовой фонд турнира составлял 40 000 долларов.

В гранд-финале соревнования 4 Zoomers обыграла Undying. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 3:1 в пользу команды команды Брэкстона "Brax" Полсона.

Запись поединка между 4 Zoomers и Undying

Итоговые места: