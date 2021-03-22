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4 Zoomers - чемпионы 5-го сезона BTS Pro Series для Америки

Dota 2
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В гранд-финале были повержены Undying со счетом 3:1

4 Zoomers - чемпионы 5-го сезона BTS Pro Series для Америки

BTS Pro Series

Новина українською

В период с 2 по 22 марта проходили поединки в рамках 5-го сезона - BTS Pro Series. Призовой фонд турнира составлял 40 000 долларов.

В гранд-финале соревнования 4 Zoomers обыграла Undying. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 3:1 в пользу команды команды Брэкстона "Brax" Полсона.

Запись поединка между 4 Zoomers и Undying

Итоговые места:

  • 1 место: 4 Zoomers — 17 тыс. долларов;
  • 2 место: Undying — 8,5 тыс. долларов;
  • 3 место: NoPing e-sports — 5 тыс. долларов;
  • 4 место: PentAce — 3,5 тыс. долларов;
  • 5-6 место: SG e-sports и The Cut — по 2 тыс. долларов;
  • 7-8 место: Team Unknown и EgoBoys — 1 тыс. долларов.
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