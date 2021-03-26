Официально: NaVi пропустят мейджор по Dota 2 из-за коронавируса

Официальный сайт украинской киберспортивной организации Natus Vincere сообщил, что состав "рожденных побеждать" по Dota 2 пропустит мейджор - ONE Esports Singapore Major 2021.

Причина: еще один положительный тест на COVID-19 в команде - на этот раз коронавирусом заразился Андрей "Mag" Чипенко. Ранее вирусом заболели Богдан "Iceberg" Василенко и Андрей "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко. Вместо них на турнир должны были поехать: российский игрок Роман "RAMZES666" Кушнарёв и как раз таки тренер NaVi Андрей "Mag" Чипенко.

"За несколько дней до вылета в Сингапур повторные тесты обнаружили COVID-19 у Mag. Он взаимодействовал с другими участниками команды на последнем буткемпе, но никоим образом не контактировал с заболевшими Iceberg и ALWAYSWANNAFLY, которых там не было.

Сложно найти замену, когда свободных игроков мало, а использовать тех, кто уже играл в первом дивизионе, нельзя. LeBron уже вылетел с аэропорта, чтобы заменить Mag на турнире, но его самолёт вернули назад по техническим причинам, после чего турнирному оператору не удалось вовремя приобрести нужный билет. Остался только рейс с пересадкой, во время которой истекает срок действия ПЦР-теста игрока, а это значительно повышает риск того, что игрока остановят в дороге и команда не сможет выступить на чемпионате", - сообщается на сайте Natus Vincere.