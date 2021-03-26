На первом в году оффлайн турнире по Dota 2 разыграют 500 тысяч долларов

Совсем скоро в Сингапуре стартует первый в 2021 году крупный оффлайн турнир по Dota 2. Singapore Major пройдет с 27 марта по 4 апреля, 18 команд разыграют полмиллиона долларов и 2,7 тысячи очков DPC. Благодаря Parimatch, ведущему букмекеру в киберспорте, все желающие смогут не только наблюдать за турниром, но и ощутить вкус борьбы и победы.

Главными претендентами на победу считаются Virtus.рro и Team Secret. Есть большая вероятность, что мы увидим именно эти команды в финале, что станет кульминацией всего турнира. А вот в украинский NAVI верят не все. Аналитик Евгений Sh4dowehhh Алексеев считает, что группа им досталась слишком сильная и выйти из нее команда не сможет. Об этом он сказал в подкасте “Без рофлов” от Parimatch.

Несмотря на то, что турнир пройдет оффлайн, игрокам разрешили не соблюдать двухнедельный карантин. При этом всех обязали уйти на самоизоляцию, пока не придут результаты тестов на COVID-19. А тем, кто выбывает из турнира, нужно будет сразу же покинуть страну.

Стоит добавить, что хоть турнир и носит статус оффлайн, весь Wild Card и групповой этап пройдут в отеле в практис-румах. Только для плей-офф в отеле снимут большой холл, закрытый для всех. Там игроки будут пересекаться, но не смогут даже поздороваться, а просто увидят друг друга.

Список участников

Старт с плей-офф: Team Secret, Invictus Gaming, Fnatic, Virtus.рro, EG, Beastcoast.

Старт с группового этапа: Alliance, Team Aster, Neon Esports, Natus Vincere, Quincy Crew, Thunder Predator.

Wild Card: Team Nigma, Team Liquid, Vici Gaming, PSG.LGD, T1, AS Monaco Gambit.

Расписание

С 27 по 28 марта зрителей ожидают матчи стадии Wild Card, по результатам которых две сильнейшие команды пройдут в групповой этап (29-30 марта). Затем восемь команд сыграют по серии bo2 с каждым из соперников, после чего два лучших коллектива отправятся в плей-офф, а команды, занявшие места с 3 по 6, проведут матчи на вылет. Плей-офф ONE Esports Singapore Major 2021 состоится в период с 31 марта по 4 апреля.