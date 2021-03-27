Team Liquid стартовали на мейджоре с трех побед

Сегодня, 27-го марта стартовал мейджор по Dota 2 - ONE Esports Singapore Major 2021. Поединки турнира будут проходить вплоть до 4 апреля. Призовой фонд соревнования составляет 500 000 долларов.

Команда Team Liquid очень уверенно стартовала в своей группе и одержала три победы подряд, заработав 9 очков. "Жидкие" обыграли T1, Nigma и PSG.LGD.

Запись поединков в рамках ONE Esports Singapore Major 2021

Положение дел в группе: