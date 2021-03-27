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Team Liquid стартовали на мейджоре с трех побед

Dota 2
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"Жидкие" лидируют на стадии Wild Card

Team Liquid стартовали на мейджоре с трех побед

Team Liquid

Новина українською

Сегодня, 27-го марта стартовал мейджор по Dota 2 - ONE Esports Singapore Major 2021. Поединки турнира будут проходить вплоть до 4 апреля. Призовой фонд соревнования составляет 500 000 долларов.

Команда Team Liquid очень уверенно стартовала в своей группе и одержала три победы подряд, заработав 9 очков. "Жидкие" обыграли T1, Nigma и PSG.LGD.

Запись поединков в рамках ONE Esports Singapore Major 2021

Положение дел в группе:

# Участники
М
В
Н
П
О
1. ​​ Team Liquid 3 3 0 0 6
2. ​​ Vici Gaming 2 2 0 0 4
3. ​​ AS Monaco Gambit 3 2 0 1 4
4. ​​ PSG.LGD 2 1 0 1 2
5. ​​ Nigma 3 0 0 3 0
6. ​​ T1 3 0 0 3 0
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