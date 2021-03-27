Dota 2
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Team Liquid стартовали на мейджоре с трех побед
"Жидкие" лидируют на стадии Wild Card
Team Liquid
Сегодня, 27-го марта стартовал мейджор по Dota 2 - ONE Esports Singapore Major 2021. Поединки турнира будут проходить вплоть до 4 апреля. Призовой фонд соревнования составляет 500 000 долларов.
Команда Team Liquid очень уверенно стартовала в своей группе и одержала три победы подряд, заработав 9 очков. "Жидкие" обыграли T1, Nigma и PSG.LGD.
Положение дел в группе:
|#
|Участники
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|1.
| Team Liquid
|3
|3
|0
|0
|6
|2.
| Vici Gaming
|2
|2
|0
|0
|4
|3.
| AS Monaco Gambit
|3
|2
|0
|1
|4
|4.
| PSG.LGD
|2
|1
|0
|1
|2
|5.
| Nigma
|3
|0
|0
|3
|0
|6.
| T1
|3
|0
|0
|3
|0
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