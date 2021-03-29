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Alliance стартовала на мейджоре с двух поражений

Dota 2
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Шведы уступили для Team Aster и Thunder Predator

Alliance стартовала на мейджоре с двух поражений

Alliance

Новина українською

В период с 29 по 30 проходят матчи группового этапа турнира по Dota 2 - ONE Esports Singapore Major 2021. Команды разыгрывают семь слотов в плей-офф.

Alliance плохо начала чемпионат, потерпев два поражения к ряду. Команда Густава "s4" Магнуссона сначала уступила для Team Aster 0:2, а позже отдала три очка для Thunder Predator, также проиграв со счетом 0:2.

Запись поединка ONE Esports Singapore Major 2021

Положение дел в группе:

# Участники
М
В
Н
П
О
1. ​​ Thunder Predator 2 2 0 0 4
2. ​​ Quincy Crew 2 1 1 0 3
3. ​​ Team Aster 1 1 0 0 2
4. ​​ PSG.LGD 1 0 1 0 1
5. ​​ Vici Gaming 1 0 1 0 1
6. ​​ Team Liquid 2 0 1 1 1
7. ​​ OB Esports x Neon 1 0 0 1 0
8. ​​ Alliance 2 0 0 2 0
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