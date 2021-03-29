Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Alliance стартовала на мейджоре с двух поражений
Шведы уступили для Team Aster и Thunder Predator
Alliance
В период с 29 по 30 проходят матчи группового этапа турнира по Dota 2 - ONE Esports Singapore Major 2021. Команды разыгрывают семь слотов в плей-офф.
Alliance плохо начала чемпионат, потерпев два поражения к ряду. Команда Густава "s4" Магнуссона сначала уступила для Team Aster 0:2, а позже отдала три очка для Thunder Predator, также проиграв со счетом 0:2.
Положение дел в группе:
|#
|Участники
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|1.
| Thunder Predator
|2
|2
|0
|0
|4
|2.
| Quincy Crew
|2
|1
|1
|0
|3
|3.
| Team Aster
|1
|1
|0
|0
|2
|4.
| PSG.LGD
|1
|0
|1
|0
|1
|5.
| Vici Gaming
|1
|0
|1
|0
|1
|6.
| Team Liquid
|2
|0
|1
|1
|1
|7.
| OB Esports x Neon
|1
|0
|0
|1
|0
|8.
| Alliance
|2
|0
|0
|2
|0
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