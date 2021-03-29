Alliance стартовала на мейджоре с двух поражений

В период с 29 по 30 проходят матчи группового этапа турнира по Dota 2 - ONE Esports Singapore Major 2021. Команды разыгрывают семь слотов в плей-офф.

Alliance плохо начала чемпионат, потерпев два поражения к ряду. Команда Густава "s4" Магнуссона сначала уступила для Team Aster 0:2, а позже отдала три очка для Thunder Predator, также проиграв со счетом 0:2.

Запись поединка ONE Esports Singapore Major 2021

Положение дел в группе: