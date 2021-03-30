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Alliance потеряли шансы на выход в плей-офф ONE Esports Singapore Major 2021

Dota 2
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Шведы уступили Team Liquid

Alliance потеряли шансы на выход в плей-офф ONE Esports Singapore Major 2021

ONE Esports

Новина українською

В период с 29 по 30 проходят матчи группового этапа турнира по Dota 2 - ONE Esports Singapore Major 2021. Команды разыгрывают семь слотов в плей-офф.

В 7-м туре Alliance проиграли Team Liquid и потеряли все шансы на выход в следующую стадию мейджора.

"Мои извинения фанатам. Все были великолепны на этом турнире. Я никогда еще не чувствовал такой поддержки, даже несмотря на ужасные результаты. Я опустошен после этого поражения. Мне понадобится немного времени, чтобы отойти от этого. Но я очень благодарен всем вам", - так прокомментировал вылет команды Совладелец Alliance Джонатан "Loda" Берг.

Таким образом, Alliance заняли 13-место на турнире и ничего не заработали. Другие семь команд в группе пройдут в плей-офф, 1-3 места в верхнюю сетку, 4-7 - в нижнюю.

Запись поединка между Alliance и Team Liquid

Положение дел в группе:

# Участники
М
В
Н
П
О
1. ​​ Thunder Predator 6 4 2 0 10
2. ​​ PSG.LGD 6 3 3 0 9
3. ​​ Vici Gaming 7 2 4 1 8
4. ​​ Quincy Crew 7 2 3 2 7
5. ​​ Team Liquid 7 1 4 2 6
6. ​​ Team Aster 7 1 3 3 5
7. ​​ OB Esports x Neon 7 1 3 3 5
8. ​​ Alliance 7 0 4 3 4
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