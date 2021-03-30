Alliance потеряли шансы на выход в плей-офф ONE Esports Singapore Major 2021

В период с 29 по 30 проходят матчи группового этапа турнира по Dota 2 - ONE Esports Singapore Major 2021. Команды разыгрывают семь слотов в плей-офф.

В 7-м туре Alliance проиграли Team Liquid и потеряли все шансы на выход в следующую стадию мейджора.

"Мои извинения фанатам. Все были великолепны на этом турнире. Я никогда еще не чувствовал такой поддержки, даже несмотря на ужасные результаты. Я опустошен после этого поражения. Мне понадобится немного времени, чтобы отойти от этого. Но я очень благодарен всем вам", - так прокомментировал вылет команды Совладелец Alliance Джонатан "Loda" Берг.

Таким образом, Alliance заняли 13-место на турнире и ничего не заработали. Другие семь команд в группе пройдут в плей-офф, 1-3 места в верхнюю сетку, 4-7 - в нижнюю.

Запись поединка между Alliance и Team Liquid

Положение дел в группе: