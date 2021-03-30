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Alliance потеряли шансы на выход в плей-офф ONE Esports Singapore Major 2021
Шведы уступили Team Liquid
ONE Esports
В период с 29 по 30 проходят матчи группового этапа турнира по Dota 2 - ONE Esports Singapore Major 2021. Команды разыгрывают семь слотов в плей-офф.
В 7-м туре Alliance проиграли Team Liquid и потеряли все шансы на выход в следующую стадию мейджора.
"Мои извинения фанатам. Все были великолепны на этом турнире. Я никогда еще не чувствовал такой поддержки, даже несмотря на ужасные результаты. Я опустошен после этого поражения. Мне понадобится немного времени, чтобы отойти от этого. Но я очень благодарен всем вам", - так прокомментировал вылет команды Совладелец Alliance Джонатан "Loda" Берг.
Таким образом, Alliance заняли 13-место на турнире и ничего не заработали. Другие семь команд в группе пройдут в плей-офф, 1-3 места в верхнюю сетку, 4-7 - в нижнюю.
Положение дел в группе:
|#
|Участники
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|1.
| Thunder Predator
|6
|4
|2
|0
|10
|2.
| PSG.LGD
|6
|3
|3
|0
|9
|3.
| Vici Gaming
|7
|2
|4
|1
|8
|4.
| Quincy Crew
|7
|2
|3
|2
|7
|5.
| Team Liquid
|7
|1
|4
|2
|6
|6.
| Team Aster
|7
|1
|3
|3
|5
|7.
| OB Esports x Neon
|7
|1
|3
|3
|5
|8.
| Alliance
|7
|0
|4
|3
|4
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