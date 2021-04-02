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Virtus.pro заняли 7-8 место на ONE Esports Singapore Major 2021
"Медведи" вылетели от Thunder Predator
ONE Esports
В период с 27 марта по 4 апреля проходит турнир по дисциплине Dota 2 - ONE Esports Singapore Major 2021. Призовой фонд соревнования составляет 500 000 долларов и 2 700 очков в системе DPC. Сейчас проходит стадия плей-офф.
В поединке 2-го раунда плей-офф нижней сетки Virtus.pro проиграла Thunder Predator. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу команды Виталия "Save-" Мельника. Таким образом, "медведи" покинули турнир, заняли 7-8 место и заработали 12 500 долларов и 200 баллов DPC.
Thunder Predator же сыграют в 3-м этапе матчей на вылет и будут боротся с Invictus Gaming за выход в полуфинал сетки "лузеров".
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