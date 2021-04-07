Мейджор в Киеве? WePlay опубликовали тизер нового турнира

В своем твиттере киберорганизация WePlay Esports опубликовала тизер нового турнира по Dota 2. В ролике показаны кадры вечернего Киева.

Фанаты игры уже успели предположить, что в нашей столице пройдет масштабный ивент, а именно второй в текущем сезоне мейджор. В частности на видео успела отреагировать украинская организация Natus Vincere.

Экс-игрок по Dota 2 Евгений "Sh4dowehhh" Алексеев так отреагировал на ролик: "Надеюсь, это то, о чем я думаю". На что исполнительный директор Virtus.pro Роман Дворянкин ответил: "Это именно оно!".