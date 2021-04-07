  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. Мейджор в Киеве? WePlay опубликовали тизер нового турнира
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мейджор в Киеве? WePlay опубликовали тизер нового турнира

Dota 2
(1 голосов)

В столице Украины пройдет крупный турнир по Dota 2

Мейджор в Киеве? WePlay опубликовали тизер нового турнира

WePlay Esports / Screenshot

Новина українською

В своем твиттере киберорганизация WePlay Esports опубликовала тизер нового турнира по Dota 2. В ролике показаны кадры вечернего Киева.

Фанаты игры уже успели предположить, что в нашей столице пройдет масштабный ивент, а именно второй в текущем сезоне мейджор. В частности на видео успела отреагировать украинская организация Natus Vincere.

Экс-игрок по Dota 2 Евгений "Sh4dowehhh" Алексеев так отреагировал на ролик: "Надеюсь, это то, о чем я думаю". На что исполнительный директор Virtus.pro Роман Дворянкин ответил: "Это именно оно!".

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...