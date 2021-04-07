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Мейджор в Киеве? WePlay опубликовали тизер нового турнира
В столице Украины пройдет крупный турнир по Dota 2
WePlay Esports / Screenshot
В своем твиттере киберорганизация WePlay Esports опубликовала тизер нового турнира по Dota 2. В ролике показаны кадры вечернего Киева.
Фанаты игры уже успели предположить, что в нашей столице пройдет масштабный ивент, а именно второй в текущем сезоне мейджор. В частности на видео успела отреагировать украинская организация Natus Vincere.
Экс-игрок по Dota 2 Евгений "Sh4dowehhh" Алексеев так отреагировал на ролик: "Надеюсь, это то, о чем я думаю". На что исполнительный директор Virtus.pro Роман Дворянкин ответил: "Это именно оно!".
April 7, 2021
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