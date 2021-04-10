Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 10 апреля

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.

Встречи на 10 апреля:

12:00 Empire - V-Gaming - Dota 2 Champions League 2021 Season 1 | Групповой этап

- 15:00 Unique - Nemiga - Dota 2 Champions League 2021 Season 1 | Групповой этап

- 18:00 Brame - LvlUp - Dota 2 Champions League 2021 Season 1 | Групповой этап

- 21:00 Ghost Frogs - GMT Esports - Dota 2 Champions League 2021 Season 1 | Групповой этап

Трансляция Dota 2 Champions League 2021 Season 1 доступна по ссылке.

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