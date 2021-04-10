Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 10 апреля
Поединки в рамках Dota 2 Champions League 2021 Season 1
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 10 апреля:
- - V-Gaming -
- - Nemiga -
- - LvlUp -
- - GMT Esports -
Трансляция доступна по ссылке.
Читайте такжеАнонс мейджоров и региональных лиг по Dota 2 на 2021 год
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