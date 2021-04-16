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NaVi проиграли в первом матче Dota Pro Circuit 2021

Dota 2
(2 голосов)

"Рожденные побеждать" уступили Team Spirit - 0:2

NaVi проиграли в первом матче Dota Pro Circuit 2021

NaVi

Новина українською

C 15-го апреля по 21-е мая проходят матчи турнира по Dota 2 - первого дивизиона второго сезона Dota Pro Circuit 2021. Призовой фонд соревнования составляет 205 000 долларов, три слота на предстоящий мейджор, а также 1150 очков в системе DPC.

В первом матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere потерпела поражение от Team Spirit. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу "рожденных побеждать".

Запись поединка между Natus Vincere и Team Spirit

Положение дел в группе:

# Участники
М
В
П
О
1. ​​ Team Spirit 1 1 0 3
2. ​​ Virtus.pro 1 1 0 3
3. ​​ Winstrike Team 1 1 0 3
4. ​​ PuckChamp 0 0 0 0
5. ​​ Team Unique 0 0 0 0
6. ​​ AS Monaco Gambit 1 0 1 0
7. ​​ EXTREMUM 1 0 1 0
8. ​​ Natus Vincere 1 0 1 0
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В статье: Natus Vincere
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