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NaVi проиграли в первом матче Dota Pro Circuit 2021
"Рожденные побеждать" уступили Team Spirit - 0:2
NaVi
C 15-го апреля по 21-е мая проходят матчи турнира по Dota 2 - первого дивизиона второго сезона Dota Pro Circuit 2021. Призовой фонд соревнования составляет 205 000 долларов, три слота на предстоящий мейджор, а также 1150 очков в системе DPC.
В первом матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere потерпела поражение от Team Spirit. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу "рожденных побеждать".
Положение дел в группе:
|#
|Участники
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Team Spirit
|1
|1
|0
|3
|2.
| Virtus.pro
|1
|1
|0
|3
|3.
| Winstrike Team
|1
|1
|0
|3
|4.
| PuckChamp
|0
|0
|0
|0
|5.
| Team Unique
|0
|0
|0
|0
|6.
| AS Monaco Gambit
|1
|0
|1
|0
|7.
| EXTREMUM
|1
|0
|1
|0
|8.
| Natus Vincere
|1
|0
|1
|0
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