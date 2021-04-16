NaVi проиграли в первом матче Dota Pro Circuit 2021

C 15-го апреля по 21-е мая проходят матчи турнира по Dota 2 - первого дивизиона второго сезона Dota Pro Circuit 2021. Призовой фонд соревнования составляет 205 000 долларов, три слота на предстоящий мейджор, а также 1150 очков в системе DPC.

В первом матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere потерпела поражение от Team Spirit. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу "рожденных побеждать".

Запись поединка между Natus Vincere и Team Spirit

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