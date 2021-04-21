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Team Liquid одержала первую победу во втором сезоне Dota Pro Circuit 2021

Dota 2
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"Жидкие" переиграли Nigma

Team Liquid одержала первую победу во втором сезоне Dota Pro Circuit 2021

Новина українською

C 13-го апреля по 19-е мая проходят матчи турнира по Dota 2 - первого дивизиона второго сезона Dota Pro Circuit 2021 для команд из Европы. Призовой фонд соревнования составляет 205 000 долларов, три слота на предстоящий мейджор, а также 1150 очков в системе DPC.

В матче группового этапа Team Liquid переиграла Nigma. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 не в пользу команды Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми.

Запись поединка между Team Liquid и Nigma

Положение дел в группе:

# Участники
М
В
П
О
1. ​​ Alliance 2 2 0 6
2. ​​ Brame 2 1 1 3
3. ​​ Nigma 2 1 1 3
4. ​​ OG 2 1 1 3
5. ​​ Team Liquid 2 1 1 3
6. ​​ Team Secret 2 1 1 3
7. ​​ Tundra Esports 2 1 1 3
8. ​​ Hellbear Smashers 2 0 2 0

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