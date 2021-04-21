Team Liquid одержала первую победу во втором сезоне Dota Pro Circuit 2021

C 13-го апреля по 19-е мая проходят матчи турнира по Dota 2 - первого дивизиона второго сезона Dota Pro Circuit 2021 для команд из Европы. Призовой фонд соревнования составляет 205 000 долларов, три слота на предстоящий мейджор, а также 1150 очков в системе DPC.

В матче группового этапа Team Liquid переиграла Nigma. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 не в пользу команды Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми.

Запись поединка между Team Liquid и Nigma

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