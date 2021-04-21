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Team Liquid одержала первую победу во втором сезоне Dota Pro Circuit 2021
"Жидкие" переиграли Nigma
C 13-го апреля по 19-е мая проходят матчи турнира по Dota 2 - первого дивизиона второго сезона Dota Pro Circuit 2021 для команд из Европы. Призовой фонд соревнования составляет 205 000 долларов, три слота на предстоящий мейджор, а также 1150 очков в системе DPC.
В матче группового этапа Team Liquid переиграла Nigma. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 не в пользу команды Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми.
Положение дел в группе:
|#
|Участники
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Alliance
|2
|2
|0
|6
|2.
| Brame
|2
|1
|1
|3
|3.
| Nigma
|2
|1
|1
|3
|4.
| OG
|2
|1
|1
|3
|5.
| Team Liquid
|2
|1
|1
|3
|6.
| Team Secret
|2
|1
|1
|3
|7.
| Tundra Esports
|2
|1
|1
|3
|8.
| Hellbear Smashers
|2
|0
|2
|0
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