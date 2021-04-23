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NaVi заработали первые очки в рамках второго сезона DPC 2021
"Рожденные побеждать" обыграли EXTREMUM со счетом 2:0
navi.gg
C 15-го апреля по 21-е мая проходят матчи турнира по Dota 2 - первого дивизиона второго сезона Dota Pro Circuit 2021 для команд из СНГ. Призовой фонд соревнования составляет 205 000 долларов, три слота на предстоящий мейджор, а также 1150 очков в системе DPC.
В матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere переиграла EXTREMUM. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать". Таким образом, команда Андрея "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко заработала первые очки в рамках соревнования.
Положение дел в группе:
|#
|Участники
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Team Spirit
|2
|2
|0
|6
|2.
| Team Unique
|1
|1
|0
|3
|3.
| Virtus.pro
|1
|1
|0
|3
|4.
| Winstrike Team
|1
|1
|0
|3
|5.
| Natus Vincere
|2
|1
|1
|3
|6.
| PuckChamp
|1
|0
|1
|0
|7.
| AS Monaco Gambit
|2
|0
|2
|0
|8.
| EXTREMUM
|2
|0
|2
|0
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