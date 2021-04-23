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NaVi заработали первые очки в рамках второго сезона DPC 2021

Dota 2
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"Рожденные побеждать" обыграли EXTREMUM со счетом 2:0

NaVi заработали первые очки в рамках второго сезона DPC 2021

navi.gg

Новина українською

C 15-го апреля по 21-е мая проходят матчи турнира по Dota 2 - первого дивизиона второго сезона Dota Pro Circuit 2021 для команд из СНГ. Призовой фонд соревнования составляет 205 000 долларов, три слота на предстоящий мейджор, а также 1150 очков в системе DPC.

В матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere переиграла EXTREMUM. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать". Таким образом, команда Андрея "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко заработала первые очки в рамках соревнования.

Запись поединка между NaVi и EXTREMUM

Положение дел в группе:

# Участники
М
В
П
О
1. ​​ Team Spirit 2 2 0 6
2. ​​ Team Unique 1 1 0 3
3. ​​ Virtus.pro 1 1 0 3
4. ​​ Winstrike Team 1 1 0 3
5. ​​ Natus Vincere 2 1 1 3
6. ​​ PuckChamp 1 0 1 0
7. ​​ AS Monaco Gambit 2 0 2 0
8. ​​ EXTREMUM 2 0 2 0
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В статье: Natus Vincere
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