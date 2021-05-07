Dota 2
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Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 7 мая
Матч дня в 16:00 - NaVi против Winstrike
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 7 мая:
- - LvlUp -
- - Nemiga -
- - EXTREMUM -
- - NaVi -
- - Chicken Fighters -
- - Crewmates -
- - ASM.Gambit -
- - Unknown -
Трансляция доступна по ссылке.
Трансляция доступна по ссылке.
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