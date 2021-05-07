Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 7 мая

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.

Встречи на 7 мая:

13:00 Spirit - LvlUp - Pinnacle Cup | Групповой этап

- 13:00 HR - Nemiga - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — СНГ 2-й дивизион | Сезон

- 16:00 Brame - EXTREMUM - Pinnacle Cup | Групповой этап

- 16:00 Winstrike - NaVi - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — СНГ 1-й дивизион | Сезон

- 19:00 ViKin.gg - Chicken Fighters - Pinnacle Cup | Групповой этап

- 19:00 Latam Defenders - Crewmates - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Южная Америка 2-й дивизион | Сезон

- 19:00 PuckChamp - ASM.Gambit - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — СНГ 1-й дивизион | Сезон

- 22:00 Infinity Esports - Unknown - Dota Pro Circuit 2021: Season 2 — Южная Америка 2-й дивизион | Сезон

Трансляция Pinnacle Cup доступна по ссылке.

Трансляция Dota Pro Circuit 2021 доступна по ссылке.

Читайте такжеАнонс мейджоров и региональных лиг по Dota 2 на 2021 год