Киевский мейджор по Dota 2 пройдет без зрителей

Организация WePlay сообщила, что киевский мейджор пройдет без зрителей. Таким образом на матчи WePlay AniMajor 2021 не будут допущены болельщики.

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Киеве не позволяет принять гостей. Турнир будет полностью закрыт для посещения зрителями, так как безопасность игроков и сотрудников — это наш главный приоритет", - говорится в заявлении организации WePlay.

Напомним, поединки WePlay AniMajor 2021 стартую 2-го июня. Турнир продлится до 13-го июня. Призовой фонд соревнования составит 500 000 долларов, а также 2 700 очков в системе DPC.

По итоговым местам мейджора определится судьба последних прямых приглашений на The International 10 - всем остальным командам придется проходить закрытые региональные квалификационные раунды.

Первый мейджор текущего года, который состоялся в Сингапуре, также проходил без фанатов и закончился победой команды Invictus Gaming.