Parimatch стал партнером трансляций WePlay AniMajor по игре Dota 2

Parimatch выступил партнером трансляций WePlay AniMajor, одного из крупнейших турниров текущего DPC-сезона по Dota 2.

Мероприятие стартовало 2 июня и пройдет до 13 июня на киберспортивной арене WePlay Esports Arena Kyiv. На WePlay AniMajor разыгрываются $500 000 и 2700 очков Dota Pro Circuit, за которые сразятся ведущие команды мира.

"Сегодня WePlay Esports – компания с самым высоким качеством продукта в сфере киберспорта, которую ценят за внимание к деталям, стилистику и атмосферу. Для всех поклонников Dota 2 WePlay AniMajor – это большое событие, которого ждут с трепетом. Партнерство Parimatch и WePlay Esports в рамках WePlay AniMajor подтверждает наше стремление поддерживать киберспорт, а также наши амбиции стать самым узнаваемым букмекерским брендом в киберспортивном комьюнити. Также я уверен, что трансляции Maincast с пулом талантов студии поставят новый рекорд по количеству зрителей WePlay AniMajor", – говорит Степан Шульга, Head of Esports Parimatch.

"WePlay AniMajor – это один из крупнейших турниров текущего DPC-сезона, и нам, как организаторам, важно, чтобы событие прошло на высочайшем уровне. Мы рады сотрудничеству с партнерами, для которых качество продукта международного класса также важно, как и для нас", – отметил Валентин Шевченко, руководитель по развитию бизнеса WePlay Esports.

Русскоязычные трансляции WePlay AniMajor:

Украиноязычные трансляции (организованы в партнерстве с Федерацией киберспорта Украины (UESF):

WePlay Esports – киберспортивный медиахолдинг с ключевыми подразделениями в США, Китае и Украине. Холдинг соединяет лучшие практики сфер киберспорта, медиа и развлечений с целью разработки и предоставления новейших продуктов или сервисов по всему миру.

С 2012 года бренд WePlay Esports известен высококачественной организацией и трансляцией киберспортивных онлайн-турниров и LAN-финалов. Помимо организации и проведения киберспортивных мероприятий, холдинг обладает экспертизой в разработке специализированных IT-решений и собственной турнирной платформой, а также в интеграции брендов в киберспорт и продаже медиаправ.

Parimatch — это авангард киберспорта в беттинге: компания уделяет развитию киберспортивного направления столько же времени, сколько и традиционным видам спорта. Значительная часть разработок R&D центра Parimatch Tech сосредоточено на новых функциях по улучшению пользовательского опыта для поклонников игр - именно поэтому бренд считается одним из лидеров киберспортивных букмекеров.

Также Parimatch - глобальный партнер топовых киберспортивных организаций Fnatic и Virtus.pro. Послом бренда является один из лучших игроков CS:GO Марсело Давид coldzera. В 2021 году компания стала официальным партнером масштабного турнира в Украине WePlay AniMajor Dota 2, а также партнером трансляций турниров по CS: GO - EPIC League и Flashpoint.