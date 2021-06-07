Dota 2
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PSG.LGD выиграла свою группу на киевском мейджоре
PSG набрали 11 очков после 7 туров
В период с 2 по 13 июня проходит киевский мейджор по Dota 2 - WePlay AniMajor 2021. Призовой фонд турнира в столице Украины составляет 500 000 долларов и 2 700 очков в системе DPC.
В рамках 7-го тура группового этапа PSG.LGD сыграла вничью с Vici Gaming - встреча проходила в формате Bo3. Таким образом, коллектив Чжана "y`" Липина (PSG) заработала 11 очков и заняла первое место в своей группе.
Положение дел в группе:
|#
|Участники
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|1.
| PSG.LGD
|7
|4
|3
|0
|11
|2.
| Nigma
|6
|3
|2
|1
|8
|3.
| Vici Gaming
|7
|2
|4
|1
|8
|4.
| Evil Geniuses
|6
|1
|4
|1
|6
|5.
| TNC Predator
|6
|2
|2
|2
|6
|6.
| Team Liquid
|6
|1
|2
|3
|4
|7.
| Team Spirit
|6
|0
|4
|2
|4
|8.
| beastcoast
|6
|0
|3
|3
|3
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