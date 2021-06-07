PSG.LGD выиграла свою группу на киевском мейджоре

В период с 2 по 13 июня проходит киевский мейджор по Dota 2 - WePlay AniMajor 2021. Призовой фонд турнира в столице Украины составляет 500 000 долларов и 2 700 очков в системе DPC.

В рамках 7-го тура группового этапа PSG.LGD сыграла вничью с Vici Gaming - встреча проходила в формате Bo3. Таким образом, коллектив Чжана "y`" Липина (PSG) заработала 11 очков и заняла первое место в своей группе.

Запись поединка между PSG.LGD и VG

Положение дел в группе: