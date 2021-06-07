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PSG.LGD выиграла свою группу на киевском мейджоре

Dota 2
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PSG набрали 11 очков после 7 туров

PSG.LGD выиграла свою группу на киевском мейджоре

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В период с 2 по 13 июня проходит киевский мейджор по Dota 2 - WePlay AniMajor 2021. Призовой фонд турнира в столице Украины составляет 500 000 долларов и 2 700 очков в системе DPC.

В рамках 7-го тура группового этапа PSG.LGD сыграла вничью с Vici Gaming - встреча проходила в формате Bo3. Таким образом, коллектив Чжана "y`" Липина (PSG) заработала 11 очков и заняла первое место в своей группе.

Запись поединка между PSG.LGD и VG

Положение дел в группе:

# Участники
М
В
Н
П
О
1. ​​ PSG.LGD 7 4 3 0 11
2. ​​ Nigma 6 3 2 1 8
3. ​​ Vici Gaming 7 2 4 1 8
4. ​​ Evil Geniuses 6 1 4 1 6
5. ​​ TNC Predator 6 2 2 2 6
6. ​​ Team Liquid 6 1 2 3 4
7. ​​ Team Spirit 6 0 4 2 4
8. ​​ beastcoast 6 0 3 3 3
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